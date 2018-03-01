Getty Images
Президент «Ромы»: «Создадим компьютерную программу, которая найдет новых Тотти, Месси и Роналду»
Это покруче адронного коллайдера.
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассказал, как новые технологии помогут «волкам» находить новых звезд.
«Около девяти месяцев назад мы решили начать новый цикл. Если вы хотите вычислить нового Месси – если новый Месси когда-нибудь появится – или нового Роналду c Тотти, то перед вами стоит очень сложная задача.
Вы можете просмотреть 6 тысяч игроков, но если вам нужен футболист с конкретными характеристиками, вам придется просматривать одного игрока часами.
Я говорю не о таких вещах, как количество выигранных единоборств, а, скорее, о характеристиках вроде ускорения. Мы решили, что такие вещи должны изучать машины.
Мы провели встречи со множеством людей. Некоторые играли футбол в Италии, один – астрофизик, второй – кандидат наук в области статистики. Так была создана группа, занимающаяся компьютерным изучением.
Мы можем создать программу, которая будет вычислять игроков с необходимыми характеристиками среди 6 тысяч футболистов. Вот над чем мы сейчас работаем», – заявил Паллотта в интервью ForzaRoma.info.
- После 26 туров «Рома» идет пятой в Серии А.