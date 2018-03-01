Президент «Ромы»: «Создадим компьютерную программу, которая найдет новых Тотти, Месси и Роналду»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассказал, как новые технологии помогут «волкам» находить новых звезд.

«Около девяти месяцев назад мы решили начать новый цикл. Если вы хотите вычислить нового Месси – если новый Месси когда-нибудь появится – или нового Роналду c Тотти, то перед вами стоит очень сложная задача.

Вы можете просмотреть 6 тысяч игроков, но если вам нужен футболист с конкретными характеристиками, вам придется просматривать одного игрока часами.

Я говорю не о таких вещах, как количество выигранных единоборств, а, скорее, о характеристиках вроде ускорения. Мы решили, что такие вещи должны изучать машины.

Мы провели встречи со множеством людей. Некоторые играли футбол в Италии, один – астрофизик, второй – кандидат наук в области статистики. Так была создана группа, занимающаяся компьютерным изучением.

Мы можем создать программу, которая будет вычислять игроков с необходимыми характеристиками среди 6 тысяч футболистов. Вот над чем мы сейчас работаем», – заявил Паллотта в интервью ForzaRoma.info.

После 26 туров «Рома» идет пятой в Серии А.

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