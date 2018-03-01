Мино Райола: «Если бы решение принимал я, Джанлуиджи Доннарумма уже ушел бы из «Милана»

Агент Мино Райола до сих пор огорчен решением Джанлуиджи Доннаруммы остаться в «Милане».

«Джиджо сделал выбор и остался в «Милане». Я уважаю это. Но если бы он попросил меня о трансфере, я бы в ту же секунду сел за работу.

Говоря откровенно, если бы решения принимал я, то Джиджо уже ушел бы из «Милана», – цитирует Райолу La Gazzetta dello Sport.

Летом 2017 года Доннарумма подписал контракт с «Миланом» на 4 года. Продлению договора предшествовал месяц разногласий и отказов со стороны вратаря оставаться в «Милане».

В сезоне-2017/18 Джиджо провел 38 матчей, у 18 сухарей.

В конце декабря Доннарумма побил рекорд Паоло Мальдини, став самым молодым футболистом, отыгравшим 100 матчей за «Милан».

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