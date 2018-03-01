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Мино Райола: «Если бы решение принимал я, Джанлуиджи Доннарумма уже ушел бы из «Милана»

Райола: «Если бы решение принимал я, Доннарумма уже ушел бы из «Милана»
Eurosport

13 мин. назад

Не удалось подзаработать на трансфере.

Агент Мино Райола до сих пор огорчен решением Джанлуиджи Доннаруммы остаться в «Милане».

«Джиджо сделал выбор и остался в «Милане». Я уважаю это. Но если бы он попросил меня о трансфере, я бы в ту же секунду сел за работу.

Говоря откровенно, если бы решения принимал я, то Джиджо уже ушел бы из «Милана», – цитирует Райолу La Gazzetta dello Sport.

  • Летом 2017 года Доннарумма подписал контракт с «Миланом» на 4 года. Продлению договора предшествовал месяц разногласий и отказов со стороны вратаря оставаться в «Милане».
  • В сезоне-2017/18 Джиджо провел 38 матчей, у 18 сухарей.
  • В конце декабря Доннарумма побил рекорд Паоло Мальдини, став самым молодым футболистом, отыгравшим 100 матчей за «Милан».

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