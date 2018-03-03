Eurosport

Маттиа Дестро провалил план спасения «Болоньи» на 94-й минуте, пробив с двух метров выше ворот

Дестро провалил план спасения «Болоньи» на 94-й минуте, пробив с двух метров выше ворот
Eurosport

53 мин. назад

Из такой позиции любой игрок РФПЛ забивает 10 из 10.

Драматичная концовка украсила рядовой матч 27-го тура Серии А СПАЛ – «Болонья».

Гости проигрывали 0:1 и всеми силами пытались спастись. На четвертой добавленной минуте Маттиа Дестро получил 100-процентный шанс сравнять счет.

Футболист открылся под прострел в двух метрах перед пустыми воротами. Дальше произошло нечто.

СПАЛ удержал победный счет. Обе команды по ходу игры заработали по красной карточке.

  • Дестро 6 раз не промахнулся по воротам в 22 матчах Серии А-2017/18.
  • «Болонья» занимает 12-е место.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Айлендерс» и «Монреаль» шли вровень, а закончилось все разгромом первых

03:15
Популярные видео
Игроки «Коламбуса» отдали несчастного Бобровского на растерзание «уткам», те воткнули 4 шайбы
 543 просмотров3 ч
Ставки за 300. Косячащий «Спартак» и неудержимый «Сити»
1 172 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться