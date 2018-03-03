Eurosport
Маттиа Дестро провалил план спасения «Болоньи» на 94-й минуте, пробив с двух метров выше ворот
Из такой позиции любой игрок РФПЛ забивает 10 из 10.
Драматичная концовка украсила рядовой матч 27-го тура Серии А СПАЛ – «Болонья».
Гости проигрывали 0:1 и всеми силами пытались спастись. На четвертой добавленной минуте Маттиа Дестро получил 100-процентный шанс сравнять счет.
Футболист открылся под прострел в двух метрах перед пустыми воротами. Дальше произошло нечто.
СПАЛ удержал победный счет. Обе команды по ходу игры заработали по красной карточке.
- Дестро 6 раз не промахнулся по воротам в 22 матчах Серии А-2017/18.
- «Болонья» занимает 12-е место.
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