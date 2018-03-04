Джеко вкрутил дубль «Наполи» и стал первым игроком, забившим по 50 мячей в трех топ-лигах Европы

В 27-м туре чемпионата Италии «Рома» переиграла на выезде лидера сезона «Наполи» со счетом 4:2. Дубль на счету форварда «Ромы» Эдина Джеко.

31-летний босниец покорил отмету в 50 мячей в Серии А и стал первым игроком, который забил не менее 50 мячей в трех ведущих европейских чемпионатах, информирует Gracenote.

Эдин провел 66 мячей за «Вольфсбург» в Бундеслиге и отгрузил 50 банок соперникам «Манчестер Сити» в АПЛ.

В январе Джеко отказался от трансфера в «Челси», заявив, что слишком полюбил Рим, чтобы расстаться с ним ради денег.

Благодаря победе над «Наполи» римляне вернулись в зону Лиги чемпионов.

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