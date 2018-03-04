Getty Images

Джеко вкрутил дубль «Наполи» и стал первым игроком, забившим по 50 мячей в трех топ-лигах Европы

Джеко вкрутил дубль «Наполи» и стал первым игроком, забившим по 50 мячей в трех топ-лигах Европы
Eurosport

1 час назад

Босниец очень крут.

В 27-м туре чемпионата Италии «Рома» переиграла на выезде лидера сезона «Наполи» со счетом 4:2. Дубль на счету форварда «Ромы» Эдина Джеко.

31-летний босниец покорил отмету в 50 мячей в Серии А и стал первым игроком, который забил не менее 50 мячей в трех ведущих европейских чемпионатах, информирует Gracenote.

Эдин провел 66 мячей за «Вольфсбург» в Бундеслиге и отгрузил 50 банок соперникам «Манчестер Сити» в АПЛ.

  • В январе Джеко отказался от трансфера в «Челси», заявив, что слишком полюбил Рим, чтобы расстаться с ним ради денег.
  • Благодаря победе над «Наполи» римляне вернулись в зону Лиги чемпионов.

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Айлендерс» и «Монреаль» шли вровень, а закончилось все разгромом первых

03:15
Популярные видео
Игроки «Коламбуса» отдали несчастного Бобровского на растерзание «уткам», те воткнули 4 шайбы
1 014 просмотров17 ч
Ставки за 300. Косячащий «Спартак» и неудержимый «Сити»
1 655 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться