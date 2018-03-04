Тренер «Наполи» Маурицио Сарри: «Игроки «Ромы» сделали 8 касаний в штрафной и забили 4 мяча»

«Наполи» проиграл в 27-м туре чемпионата Италии «Роме» (2:4) и осложнил задачу выиграть скудетто. Неаполитанцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице, но у туринцев есть игра в запасе.

«Со стороны наша игра выглядела неплохо. Мы нанесли 26 ударов по воротам, из них 13 пришлись в створ», – огорчился тренер «Наполи» Маурицио Сарри в интервью Mediaset Premium. – Мы должны разобраться, как сделавшая лишь 8 касаний в нашей штрафной «Рома» легко забила четыре мяча. У нас были силы, чтобы осложнить жизнь «Ювентусу» в гонке за титул, но туринцы всегда были фаворитами, и это кажется мне довольно очевидным. Будем бороться до конца».

«Наполи» потерпел второе поражение в чемпионате. Ранее неаполитанцы проиграли дома «Ювентусу».

Очная встреча между «Юве» и «Наполи» состоится 22 апреля.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме