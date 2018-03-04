Getty Images

Тренер «Наполи» Маурицио Сарри: «Игроки «Ромы» сделали 8 касаний в штрафной и забили 4 мяча»

Тренер «Наполи» Сарри: «Игроки «Ромы» сделали 8 касаний в штрафной и забили 4 мяча»
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 47 мин. назад

Коуч неаполитанцев считает поражение нелогичным.

«Наполи» проиграл в 27-м туре чемпионата Италии «Роме» (2:4) и осложнил задачу выиграть скудетто. Неаполитанцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице, но у туринцев есть игра в запасе.

«Со стороны наша игра выглядела неплохо. Мы нанесли 26 ударов по воротам, из них 13 пришлись в створ», – огорчился тренер «Наполи» Маурицио Сарри в интервью Mediaset Premium. – Мы должны разобраться, как сделавшая лишь 8 касаний в нашей штрафной «Рома» легко забила четыре мяча. У нас были силы, чтобы осложнить жизнь «Ювентусу» в гонке за титул, но туринцы всегда были фаворитами, и это кажется мне довольно очевидным. Будем бороться до конца».

  • «Наполи» потерпел второе поражение в чемпионате. Ранее неаполитанцы проиграли дома «Ювентусу».
  • Очная встреча между «Юве» и «Наполи» состоится 22 апреля.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ха-ха, первый гол «Хьюстона» – это громадный здрасьте-мордасьте обороне. Так играть нельзя

01:58
Популярные видео
«Айлендерс» и «Монреаль» шли вровень, а закончилось все разгромом первых
 876 просмотров18 ч
Игроки «Коламбуса» отдали несчастного Бобровского на растерзание «уткам», те воткнули 4 шайбы
1 061 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться