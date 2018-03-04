Reuters

Защитник «Фиорентины» Давиде Астори умер в 31 год

Защитник «Фиорентины» Астори умер в 31 год
Eurosport

1 час назад

Игрок ушел во сне.

Капитан «Фиорентины» Давиде Астори был найден мертвым в гостиничном номере в Удине, где «фиалки» готовились к матчу против местной команды. Защитник умер во сне, причины смерти устанавливаются.

В связи с трагедией, матч «Удинезе» – «Фиорентина», назначенный на 4 марта, отменили, написал Udine Today.

  • Астори выступал за «Кремонезе», «Кальяри», «Рому» и «Фиорентину».
  • В нынешнем сезоне в составе «Фиорентины» футболист провел 27 встреч и отметился одним голом.
  • На счету Давиде 13 матчей и 1 гол в составе сборной Италии.

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