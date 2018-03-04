«Мы готовы пойти с ним на войну». Как Гаттузо снова делает «Милан» великим

Несколько лет назад Брендан Роджерс выкинул фразу, которая идеально передает всю специфику его работы: «Проблема тренеров в том, что ты пытаешься сконструировать самолет, когда он уже находится в небе». Дженнаро Гаттузо еще не добрался до философских цитат уровня Роджерса, но определенно подтвердит его слова: когда команда спустила 200 миллионов евро на трансферы, построить рабочий самолет еще сложнее.

Старт карьеры принес Рино только страдания. «Милан» первым в Серии А потерял очки против «Беневенто», а после поражения от «Риеки» коуч рассказал, что даже удар ножом в живот был бы менее болезненным, чем такая безвольная игра парней. Навыки мотиватора пока не работали – Сильвио Берлускони лишь нагнетал обстановку: «Я больше не смотрю «Милан», схема Гаттузо предает все те принципы, которые сделали меня самым успешным президентом футбольного клуба».

Поворотным моментом стала победа в Кубке Италии над «Интером» – к концу декабря даже Рино признавал, что его работа находится под угрозой. На самом деле Гаттузо реализовал новую систему подготовки еще в середине месяца – результаты пришли с небольшим опозданием, но точно стоили того.

На момент назначения Рино «Милан» уступал 18 очков соседям по городу – к воскресному дерби отставание сократилось уже до семи. В новом году лучше парней Гаттузо выступает только «Наполи»: оцените масштаб успеха, учитывая, что лидеры Серии А выдали серию из семи побед. Последний раз «Милан» не проигрывал в 13 матчах подряд в 2009-м году – тогда Гаттузо еще сам выбегал на поле.

Преображение связано с целым комплексом причин, главная из них – Гаттузо показал себя не только мотиватором. В первую очередь Рино разобрался со схемой и подбором игроков: после прихода в клуб коуч клялся, что будет использовать 3-5-2, но познакомившись с командой поближе, перешел на 4-3-3. Формирует состав Гаттузо из простого принципа – каждый играет на оптимальной позиции.

До перехода в «Милан» Хакан Чалханоглу никогда не играл в схеме 3-4-2-1 (любимой для Монтеллы) – Гаттузо перевел новичка на левый фланг нападения. Роль десятки для Сусо ограничивала потенциал испанца и пространство для фирменных рывков Франка Кесси – теперь плеймейкер разрывает на правом краю, где выбил 16 результативных очков в прошлом сезоне.

Тактика Рино построена на многочисленных связках. Чалханоглу и Бонавентура здорово меняются местами у левого фланга – такой же коннект наладили Кесси и Сусо на противоположном краю. Гаттузо даже разобрался с распределением обязанностей между Бонуччи и Бильей: за организацию атак отвечает опорник, защитник – за надежность у своих ворот.

«Милан» Гаттузо меньше владеет мячом, чем «Милан» при Монтелле, но использует более гибкий подход. Против «Лацио» команда выдала высокий прессинг на старте игры, против «Ромы удивила компактностью на своей трети, а «Сампдорию» обыграла за счет конкретного решения коуча. Рино попросил почаще нагружать фланги – слабому месту в схеме соперника.

Чтобы использовать наработки все 90 минут, Гаттузо сделал ставку на физику. Под руководством Монтеллы «Милан» был одной худших команд Серии А по пробегу – Винченцо даже уволил тренера по физподготовке, с которым работал несколько лет. Рино дополнил инициативу предшественника, увеличив количество и интенсивность занятий. По словам Сусо, теперь «Милан» тренируется намного лучше.

Определенность с составом (Рино почти не меняет ростер) больно ударила по запасным, но Гаттузо раскрепостил резервистов – после победы над «Лацио» коуч позволил съездить себе по ушам, выстроив парней в центральном круге. «Я пошел на это, чтобы сделать игроков счастливыми. Зато теперь я знаю, что меня никто не пырнет в раздевалке», – объяснил тренер нетривиальный психологический прием.

Команда оценила энтузиазм пухлика: игроки просят две тренировки в день и, наконец, обедают все вместе. Бонуччи уже сравнивает работу Гаттузо с эффектом от назначения Конте в «Ювентусе», Абате видит сходство между Рино и великим Анчелотти, а Сусо готов пойти ради тренера на войну.

Гаттузо еще недостаточно хорош, чтобы стоять в одной фразе с Конте, зато симпатично разруливает дела. От первых побед Рино не снесло крышу: «Мне хотелось бы прояснить, что я еще не стал великим тренером. Я только начал работать, не нужно называть меня гуру – я еще ничего не добился».

Дефицит самолюбия проявляется в уважении к методикам Монтеллы. Гаттузо оценил идеи коллеги по игре с мячом – теперь Рино использует их в тех матчах, где «Милан» играет первым номером. Точно так же коуч открестился от прогресса Патрика Кутроне: юноша вкрутил уже пять голов под его руководством (всего за сезон – десять), но движению в штрафной страйкера научил все же Винченцо.

Адекватность Гаттузо и его меткие ходы подняли в космос качество игры «Милана». В пяти стартовых матчах при Рино команда позволила создать 13 явных моментов у своих ворот – ужас, ведь в соперниках были «Верона» и «Беневенто». В следующих семи матчах (три из них – против команд из топ-6) «Милан» позволил создать всего один явный момент. На сопоставимом уровне спрогрессировала атака: команда генерирует почти в два раза больше шансов в среднем за игру.

Прокачанная физика может сыграть против Гаттузо на финише сезона, но Рино явно подстроился под календарь – последнюю игру с грандом «Милан» проведет в середине апреля, затем в ход пойдут связки, которые тренер соорудил на краях. Такая расчетливость коуча идет вразрез с бешеными подкатами в бытность игроком, но Анчелотти видит в этом не более чем стереотип: «Если он был полузащитником, который постоянно отбирал мяч, то это еще не означает, что его команда будет играть так же. Когда он побеждает, я радуюсь, как в былые времена».

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