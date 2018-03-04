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Все матчи 27-го тура Серии А отменены в связи со смертью игрока «Фиорентины»

Все матчи 27-го тура Серии А отменены в связи со смертью игрока «Фиорентины»
Eurosport

19 мин. назад

Италия скорбит.

В ночь с субботы на воскресенье скончался капитан «Фиорентины» Давиде Астори, который умер во сне от неизвестной болезни. В связи с его кончиной в Серии А были отменены оставшиеся матчи 27-го тура.

О переносе семи матчей Серии А сообщил комиссар Лиги Джованни Малаго.

Давиде был найден мертвым в номере гостиницы, в которую «фиалки» заселились перед матчем чемпионата Италии против «Удинезе». Астори был 31 год.

  • Давиде играл за «Фиорентину» с 2015 года.
  • На счету Астори 13 матчей за сборную Италии и 1 гол.

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