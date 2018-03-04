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«Внезапная болезнь». «Фиорентина» назвала причину смерти Давиде Астори

«Внезапная болезнь». «Фиорентина» назвала причину смерти Астори
Eurosport

1 час назад

Большая трагедия в итальянском футболе.

«Фиорентина» выступила с заявлением по поводу смерти капитана команды Давиде Астори.

«Фиорентина глубоко опечалена и сообщает, что капитан клуба Давиде Астори ушел из жизни, скончавшись от внезапной болезни. Просим всех проявить сочувствие в связи с ужасным и деликатным характером ситуации, а также из уважения к семье Астори», – написал твиттер итальянского клуба.

  • Астори был 31 год.
  • У игрока осталась жена и ребенок, который родился за две недели до трагедии.
  • Все матчи 27-го тура чемпионата Италии были отменены.

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