«Внезапная болезнь». «Фиорентина» назвала причину смерти Давиде Астори

«Фиорентина» выступила с заявлением по поводу смерти капитана команды Давиде Астори.

«Фиорентина глубоко опечалена и сообщает, что капитан клуба Давиде Астори ушел из жизни, скончавшись от внезапной болезни. Просим всех проявить сочувствие в связи с ужасным и деликатным характером ситуации, а также из уважения к семье Астори», – написал твиттер итальянского клуба.

Астори был 31 год.

У игрока осталась жена и ребенок, который родился за две недели до трагедии.

Все матчи 27-го тура чемпионата Италии были отменены.

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