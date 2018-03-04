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«Внезапная болезнь». «Фиорентина» назвала причину смерти Давиде Астори
Большая трагедия в итальянском футболе.
«Фиорентина» выступила с заявлением по поводу смерти капитана команды Давиде Астори.
«Фиорентина глубоко опечалена и сообщает, что капитан клуба Давиде Астори ушел из жизни, скончавшись от внезапной болезни. Просим всех проявить сочувствие в связи с ужасным и деликатным характером ситуации, а также из уважения к семье Астори», – написал твиттер итальянского клуба.
- Астори был 31 год.
- У игрока осталась жена и ребенок, который родился за две недели до трагедии.
- Все матчи 27-го тура чемпионата Италии были отменены.
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