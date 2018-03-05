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Прокурор: «Капитан «Фиорентины» Давиде Астори умер от остановки сердца по естественным причинам»
Странная причина смерти игрока.
В ночь с субботы на воскресенье во сне скончался 31-летний капитан «Фиорентины» Давиде Астори. В понедельник будет проведено вскрытие, а пока официальные лица заявили, что смерть игрока вызвана естественными причинами.
«Давиде умер от остановки сердца, что странно для профессионала, который регулярно проходит детальное обследование, не обнаружившее никаких тревожных знаков», – процитировал Football-Italia прокурора Удине Антонио Де Николо.
Ничего не предвещало трагедии – перед сном Давиде сыграл в видеоигры с вратарем «Фиорентины» Марко Спортьело.
- Все матчи 27-го тура Серии А отменены в связи со смертью игрока «Фиорентины».
- У Астори остались жена и ребенок, который родился за две недели до смерти Давиде.
- На следующей неделе игрок должен был подписать новый 3-летний контракт с «фиалками».
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