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Прокурор: «Капитан «Фиорентины» Давиде Астори умер от остановки сердца по естественным причинам»

Прокурор: «Астори умер от остановки сердца по естественным причинам»
Eurosport

1 час назадОбновлено 40 мин. назад

Странная причина смерти игрока.

В ночь с субботы на воскресенье во сне скончался 31-летний капитан «Фиорентины» Давиде Астори. В понедельник будет проведено вскрытие, а пока официальные лица заявили, что смерть игрока вызвана естественными причинами.

«Давиде умер от остановки сердца, что странно для профессионала, который регулярно проходит детальное обследование, не обнаружившее никаких тревожных знаков», – процитировал Football-Italia прокурора Удине Антонио Де Николо.

Ничего не предвещало трагедии – перед сном Давиде сыграл в видеоигры с вратарем «Фиорентины» Марко Спортьело.

  • Все матчи 27-го тура Серии А отменены в связи со смертью игрока «Фиорентины».
  • У Астори остались жена и ребенок, который родился за две недели до смерти Давиде.
  • На следующей неделе игрок должен был подписать новый 3-летний контракт с «фиалками».

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