«Фиорентина» собиралась продлить контракт с Давиде Астори в понедельник

Президент «Фиорентины» Андреа Делла Валле рассказал, что в понедельник 5 марта капитан команды Давиде Астори должен был подписать с клубом новый контракт, сообщает Goal.com.

«В понедельник он должен был подписать новый контракт, чтобы закончить карьеру во Флоренции. Изначально предполагалось, что мы сделаем это в четверг, но мы отложили подписание контракта из-за плохой погоды. Я все еще в шоке», – сказал Делла Валле.

Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам.

В связи со смертью Астори все матчи 27-го тура Серии А были отменены.

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