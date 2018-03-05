Getty Images

«Фиорентина» собиралась продлить контракт с Давиде Астори в понедельник

«Фиорентина» собиралась продлить контракт с Астори в понедельник
Eurosport

1 час назад

Новые подробности флорентийской трагедии.

Президент «Фиорентины» Андреа Делла Валле рассказал, что в понедельник 5 марта капитан команды Давиде Астори должен был подписать с клубом новый контракт, сообщает Goal.com.

«В понедельник он должен был подписать новый контракт, чтобы закончить карьеру во Флоренции. Изначально предполагалось, что мы сделаем это в четверг, но мы отложили подписание контракта из-за плохой погоды. Я все еще в шоке», – сказал Делла Валле.

  • Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам.
  • В связи со смертью Астори все матчи 27-го тура Серии А были отменены.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Видео на случай, если ты все еще сомневаешься, смотреть ли MLS по ночам. Смотреть

01:03
Популярные видео
«Рыцари» тремя шайбами устроили акт экзорцизма «дьяволам» из Нью-Джерси
 757 просмотров5 ч
Задоров забросил шайбу, Варламов сделал 23 сэйва, но «Колорадо» все равно слил «Нэшвиллу»
 165 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться