SportsJOE: «Фиорентина» навсегда продлила контракт с Астори. Зарплату будут получать его жена и дети

«Фиорентина» посмертно продлила контракт со своим капитаном Давиде Астори, сообщает SportsJOE. Соглашение не имеет конкретного срока, зарплату Астори будут получать его жена и дети.

Игрок должен был продлить контракт с «Фиорентиной» в понедельник, 5 марта.

Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам.

У Астори остались жена и ребенок, который родился за две недели до смерти Давиде.

УЕФА объявил о том, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память об Астори.

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