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SportsJOE: «Фиорентина» навсегда продлила контракт с Астори. Зарплату будут получать его жена и дети

SportsJOE: «Фиорентина» навсегда продлила контракт с Астори. Зарплату будут получать его жена и дети
Eurosport

1 час назадОбновлено 45 мин. назад

Прекрасный поступок клуба из Флоренции.

«Фиорентина» посмертно продлила контракт со своим капитаном Давиде Астори, сообщает SportsJOE. Соглашение не имеет конкретного срока, зарплату Астори будут получать его жена и дети.

Игрок должен был продлить контракт с «Фиорентиной» в понедельник, 5 марта.

  • Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам.
  • У Астори остались жена и ребенок, который родился за две недели до смерти Давиде.
  • УЕФА объявил о том, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память об Астори.

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