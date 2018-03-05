Getty Images
SportsJOE: «Фиорентина» навсегда продлила контракт с Астори. Зарплату будут получать его жена и дети
Прекрасный поступок клуба из Флоренции.
«Фиорентина» посмертно продлила контракт со своим капитаном Давиде Астори, сообщает SportsJOE. Соглашение не имеет конкретного срока, зарплату Астори будут получать его жена и дети.
Игрок должен был продлить контракт с «Фиорентиной» в понедельник, 5 марта.
- Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам.
- У Астори остались жена и ребенок, который родился за две недели до смерти Давиде.
- УЕФА объявил о том, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память об Астори.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте