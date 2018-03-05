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Игроки FIFA наживаются на смерти Астори, продавая его карточки по повышенной цене

Игроки FIFA наживаются на смерти Астори, продавая его карточки по повышенной цене
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 52 мин. назад

Ребята поступают не очень красиво.

После смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори игроки FIFA закупили как можно больше карточек с футболистом, чтобы продать их по повышенной цене, сообщает Daily Mail. Сейчас карточку Астори можно купить по максимальной цене в 10 тысяч монет, в то время как еще на прошлой неделе она стоила 900 монет.

Похожий случай был после смерти экс-полузащитника «Ньюкасла» Шейка Тиоте. Тогда цена на карточку с игроком выросла с 800 монет до 120 тысяч, а на YouTube лежали гайды, как получить Тиоте к себе в команду.

  • ЕА пока никак не среагировала на просьбы убрать карточку Астори или заморозить все транзакции с ней.
  • Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам.

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