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Игроки FIFA наживаются на смерти Астори, продавая его карточки по повышенной цене
Ребята поступают не очень красиво.
После смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори игроки FIFA закупили как можно больше карточек с футболистом, чтобы продать их по повышенной цене, сообщает Daily Mail. Сейчас карточку Астори можно купить по максимальной цене в 10 тысяч монет, в то время как еще на прошлой неделе она стоила 900 монет.
Похожий случай был после смерти экс-полузащитника «Ньюкасла» Шейка Тиоте. Тогда цена на карточку с игроком выросла с 800 монет до 120 тысяч, а на YouTube лежали гайды, как получить Тиоте к себе в команду.
- ЕА пока никак не среагировала на просьбы убрать карточку Астори или заморозить все транзакции с ней.
- Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам.
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