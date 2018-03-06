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Журналист Sky Sport: трансферное окно в Италии закроется 18 августа
Клубы завершат сделки до начала сезона. Других вариантов нет.
Летнее трансферное окно в Серии A перед сезоном-2018/19 закроется 18 августа, сообщает журналист Sky Sport Фабрицио Романо.
Зимний трансферный период тоже будет сокращен – январское окно в Италии захлопнется 19 января.
- Ранее с подобной инициативой выступили в Англии. Трансферное окно перед АПЛ-2018/19 закроется уже 9 августа.
- В сезоне-2017/18 клубы могли покупать игроков вплоть до ночи с 31 августа на 1 сентября.
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