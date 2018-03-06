Отмененные матчи 27-го тура Серии А пройдут 3-4 апреля. Кроме миланского дерби

5 из 7 матчей 27-го тура Серии А, отмененных из-за смерти Давиде Астори, перенесены на 3-4 апреля.

Исключение коснулось центрального матча тура «Милан» – «Интер». Миланское дерби состоится в другой день из-за участия «россонери» в Лиге Европы, передает Football Italia.

Матч «Аталанта» – «Сампдория» состоится 11 апреля, а 3-4 апреля бергамаски сыграют с «Ювентусом». Эта игра 26-го тура была отменена из-за снегопада.

Капитан «Фиорентины» Давиде Астори умер во сне в ночь на 4 апреля.

В связи с трагедией все матчи, намеченные в Италии на тот день, были отменены.

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