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«Фиорентина» и «Кальяри» изъяли из обращения 13-й номер ушедшего из жизни Давиде Астори
Клубы почтили память футболиста.
«Фиорентина» и «Кальяри» больше не будут использовать игровой номер ушедшего из жизни защитника Давиде Астори.
«Чтобы почтить память Давиде Астори и оставить его след неизгладимым, «Кальяри» и «Фиорентина» совместно решили изъять из обращения футболку с номером 13», – говорится в заявлении клубов.
- Астори провел в «Кальяри» большую часть карьеры (2008-2016) и сыграл 179 официальных матчей.
- В 2015 году он был арендован «Фиорентиной» и выкуплен в конце сезона. В 2017-м он стал капитаном «скуадры виолы».
- 4 марта Астори умер во сне от остановки сердца. Похороны футболиста пройдут 8 марта.
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