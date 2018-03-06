Игроки Серии А почтут память Давиде Астори, выйдя на матчи в его футболке

Футболисты команд Серии А выйдут на матчи 28-го тура в джерси с изображением скончавшегося в ночь с 3 на 4 марта капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

«Я предложил, чтобы в следующем туре все команды вышли на поле в футболках Астори. Все клубы поддержали инициативу и взялись за организационные вопросы, – цитирует президента Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго Football Italia. – Было нелегко отменить матчи прошлого тура, особенно миланское дерби, на которое продали все билеты».

Малаго назвал новость о посмертном продлении контракта с Астори неправдой. «Безусловно, руководство «Фиорентины» поможет семье Давиде, но как именно, «фиалки» еще не решили», – отметил Джованни.

Астори был капитаном «Фиорентины» и умер в 31 год в ночь с 3 на 4 марта во сне по естественным причинам.

УЕФА объявил о том, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память об Астори.

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