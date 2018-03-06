Точная причина смерти Давиде Астори станет известна через 2 месяца

Первые результаты вскрытия Давиде Астори, проведенного директором Центра сосудистой патологии Университета Падуи Гаэтано Тьене и анатомопатологом, профессором судебной медицины Университета Удине Карло Мореши – сердечная смерть без макроскопических доказательств на брадиаритмической основе.

Брадиаритмия — это нарушения проводимости по сердечной мышце, характеризующееся частотой сокращений менее 60 в минуту, которое может быть обусловлено различными причинами. Чтобы понять точную причину смерти, будут необходимы глубокие гистологические исследования, результаты которых будут известны через два месяца.

Семья Астори наняла персонального консультанта для оказания помощи в операциях. «Смысл нашего присутствия заключается в том, чтобы иметь собеседника, который помогает семье понять, что происходит, чтобы понять, что случилось», – приводит слова адвоката Вирио Нуцзолезе Repubblica.

Давиде Астори скончался 4 марта в возрасте 31 года.

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память об Астори.

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