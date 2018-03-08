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Тысячи людей пришли проститься с Давиде Астори во Флоренции
Иначе быть просто не могло.
Во Флоренции прошли похороны защитника «Фиорентины» Давиде Астори.
На площадь Санта-Кроче, куда прибыл катафалк, пришли тысячи людей. Тело Давиде сопровождали его братья, появление гроба было встречено аплодисментами.
- Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца.
- Игроку был 31 год. В нынешнем сезоне он провел за «Фиорентину» 25 матчей в Серии A.
- «Фиорентина» и «Кальяри» изъяли из обращения 13-й номер Астори.
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