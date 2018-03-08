La Gazzetta dello Sport: Пепе Рейна перейдет из «Наполи» в «Милан» на правах свободного агента

35-летний вратарь Пепе Рейна покинет «Наполи» летом и на правах свободного агента перейдет в «Милан».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, испанский голкипер договорился с «россонери» о контракте до 2020 года с опцией продления еще на год. Рейна будет получат 3 млн евро в год плюс бонусы. Руководство «Наполи» уже извещено об уходе Пепе.

В то же время «Милан» не станет объявлять о сделке в ближайшее время и будет ждать, пока не прояснится будущее Джанлуиджи Доннаруммы. 19-летний итальянец летом продлил контракт до 2021 года, но это не положило конец слухам о его уходе. Агент Джиджо Мино Райола очень хочет сменить клиенту клуб.

В сзоне-2017/18 Рейна провел 36 матчей. В 17 он отстоял на ноль.

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