«Приходится быть лицемером, чтобы тебя любили». Алвес ответил Балотелли по поводу смерти Астори

После смерти Давиде Астори Дани Алвес сказал, что не знал капитана «Фиорентины» и не был расстроен его смертью, ведь ежедневно умирают тысячи детей.

В число главных критиков бразильца вошел Марио Балотелли: «Достаточно было выразить соболезнования и не нести чушь. Нельзя говорить такое, когда речь идет о смерти».

Спустя сутки Алвес снова взял слово: «Если Балотелиньо сказал все это, то я не пытался никого оскорбить. Я живу в мире, где нужно постоянно лицемерить, чтобы тебя полюбили.

В любом случае, если кто-то был оскорблен моими словами, я прошу прощения», – написал Алвес в твиттере.

Астори умер от остановки сердца во сне в ночь с 3 на 4 марта. Точная причина смерти по итогам вскрытия будет установлена лишь через несколько месяцев.

8 марта футболист был похоронен во Флоренции. На проводах Астори присутствовали представители всех 20 команд Серии А.

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