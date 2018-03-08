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«Ты брат и сын, о котором мечтал каждый». Трогательная речь игрока «Фиорентины» на похоронах Астори

«Ты брат и сын, о котором мечтал каждый». Трогательная речь игрока «Фиорентины» на похоронах Астори
Eurosport

1 час назад

До слез.

Хорватский полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель выступил на похоронах своего капитана Давиде Астори.

«Давиде, ты прост, прям и прагматичен. Своим глубоким взглядом ты мог проникнуть в чьи-то глаза и остаться там. Ты не похож на всех остальных.

Тебе удавалось переговорить со всеми нами и наставить нас на путь. Ты всегда говорил от сердца. У тебя был дар универсального языка сердца, которым ты мотивировал и молодых, и старых. Дар, которым обладают немногие.

Ты брат и сын, о котором мечтал каждый. Твои родители не допустили ни одной ошибки, ни одного недочета.

Ты лучший одноклубник, о котором можно мечтать. Как мы сможем забыть твой смех, твое чувство юмора? Ты не похож на других. Ты – это футбол, настоящий футбол, в который играют дети.

Наши мысли обращены к твоей маме, твоему отцу, Франческе и принцессе Виттории [жене и дочери Астори]. Ты был Человеком с большой буквы, и мы обязательно расскажем ей об этом.

Утром ты всегда первым приходил в кабинет физиотерапевта, чтобы включить свет. Ты свет для нас всех. Спасибо тебе, Давиде», – сказал Бадель.

  • Астори умер во сне в ночь на 4 марта от остановки сердца в возрасте 31 года.
  • Вскрытие выявило у Давиде брадиаритмию – сокращение проводимости по сердечной мышце. Точная причина смерти станет известна лишь через 2 месяца экспертизы.

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