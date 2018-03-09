Corriere della Sera: Джанлуиджи Буффон завершит карьеру после этого сезона

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон завершит карьеру по окончании сезона-2017/18.

Существовала вероятность, что 40-летний Буффон продолжит выступления за «Юве» и даже вернется в сборную Италии, но, как сообщает Corriere della Sera, вратарь принял окончательное решение попрощаться с футболом.

Одним из факторов, повлиявших на решение Буффона, стали гарантии, которые «Ювентус» дал запасному голкиперу Войцеху Шченсному.

В чемпионате Италии-2017/18 Буффон провел 13 матчей, из них 9 – на ноль.

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