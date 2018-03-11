Eurosport
«Интер» – «Наполи»: перед матчем чемпионата Италии
«Нерадзурри» могут сделать доброе дело для «Ювентуса».
В прошлом туре безошибочный «Наполи» разбазарил тонну моментов в игре с «Ромой» и оступился. Если команда Сарри опять допустит ошибку, то о долгожданном чемпионстве можно будет забыть еще на год.
Еще недавно позиции «Интера» в борьбе за место в ЛЧ казались непоколебимыми, но сейчас Спаллетти подпустил поближе еще и «Сампдорию». Лучано должен срочно грохнуть кого-нибудь крупного, пока не грохнули его.
Кто посмотрит матч по ТВ
Потерь практически нет – Спаллетти не рассчитывает только на травмированного Раноккью. У «Наполи» ничего нового: Кирикеш и Гулям все еще на больничном, правда, румынский защитник приступил к тренировкам.
Форма
«Интер» в ужасной, нет, в ужасающей форме. В последних 13 матчах «черно-синие» одержали всего две победы, и то – одна из них над тлеющим «Беневенто». Самое смешное, что даже с такими показателями миланский клуб все еще претендует на Лигу чемпионов.
При Сарри «Наполи» забыл, что такое ничьи – 3 поражения и 12 побед в 15 последних матчах. Неаполитанцы освободились от Кубка и Лиги Европы, потому что очень хотят скудетто.
Кто что сказал
Лучано Спаллетти, главный тренер «Интера»: «Ключевой ли матч против «Наполи»? Подобное говорилось и про прошлые игры. Все матчи важны, в каждом необходимо добиваться результата. Но сейчас вполне справедливо думать, что это основной матч для «Интера». И он становится еще важней от того, что в недавних поединках мы не добивались результата». (Football Italia)
Маурицио Сарри, главный тренер «Наполи»: «Не вижу особой разницы между выступлениями «Наполи» дома или на выезде. Не думаю, что поражение от «Ромы» подкосит команду, ведь мы создали 11 голевых моментов против пяти у соперника».
Люди в черном
Встречу обслужит Даниэле Орсато. В этом сезоне 42-летний рефери работал на 12 матчах чемпионата Италии: в них он показал 46 желтых и одну красную карточку, поставив один пенальти.
В этой Серии А Орсато уже судил игры «Интера» и «Наполи». При Даниэле «нерадзурри» сыграли вничью с «Кротоне» и «Торино» (по 1:1). «Наполи» сделал «Аталанту» (1:0), но не справился с «Юве» (0:1).
Лицом к лицу
- «Интер» выиграли лишь 1 из 10 последних матчей Серии А против «Наполи» (4 ничьи и 5 поражений).
- В последних трех матчах «нерадзурри» «Наполи» не забивали.
- «Интер» не проигрывает дома 5 матчей подряд.
- Эдер забил «Наполи» 5 мячей в 14 матчах. Чаще он портит настроение только «Удинезе» (8 голов).
- Инсинье и Кандрева выполнили по 8 ассистов в Серии А. Это лучший показатель лиги.
В центре внимания
Покажет класс
Инсинье набрал классную форму – в последних трех матчах Лоренцо забил три мяча и выполнил два ассиста. Коротыш классно настраивается на принципиальные матчи, а «Интер» – как раз такой раздражитель.
Обделается
Шустрый Инсинье испортит настроение сопернику по флангу. Канселу не самый надежный парень, а его ошибка может стать роковой. Голодный «Наполи» должен сожрать сонный «Интер» через фланги.
Котировки букмекеров
Спецы не верят в «Интер» даже в Милане. Спаллетти потерял нити игры, а «Наполи» атакует все горячее. Если веришь в «черно-синих», то можешь стать богаче.
Победа «Интера»: 4,06
Ничья: 3,52
Победа «Наполи»: 2,015
Ориентировочные составы
«Интер»
«Наполи»
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