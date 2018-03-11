Eurosport
Красочный и пронзительный перфоманс фанатов «Фиорентины» в память об Астори. До мурашек
Болельщики проводили капитана.
Матч Серии А между «Фиорентиной» и «Беневенто» остановили на 13-й минуте, чтобы почтить память умершего капитана «фиалок» Давиде Астори.
В это время на трибунах разложили мощный перфоманс с надписью «Давиде 13» (13 – номер футболки Астори).
Обе команды также вышли на поле в специальных футболках в память об Астори.
- Давиде Астори умер 4 марта. Ему было 31 год.
- Смерть Астори наступила во сне, по предварительной версии причной смерти стала брадиаритмия.
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