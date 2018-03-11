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Красочный и пронзительный перфоманс фанатов «Фиорентины» в память об Астори. До мурашек

Красочный и пронзительный перфоманс фанатов «Фиорентины» в память об Астори. До мурашек
Eurosport

1 час назад

Болельщики проводили капитана.

Матч Серии А между «Фиорентиной» и «Беневенто» остановили на 13-й минуте, чтобы почтить память умершего капитана «фиалок» Давиде Астори.

В это время на трибунах разложили мощный перфоманс с надписью «Давиде 13» (13 – номер футболки Астори).

Обе команды также вышли на поле в специальных футболках в память об Астори.

  • Давиде Астори умер 4 марта. Ему было 31 год.
  • Смерть Астори наступила во сне, по предварительной версии причной смерти стала брадиаритмия.

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