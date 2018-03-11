Красочный и пронзительный перфоманс фанатов «Фиорентины» в память об Астори. До мурашек

Матч Серии А между «Фиорентиной» и «Беневенто» остановили на 13-й минуте, чтобы почтить память умершего капитана «фиалок» Давиде Астори.

В это время на трибунах разложили мощный перфоманс с надписью «Давиде 13» (13 – номер футболки Астори).

Обе команды также вышли на поле в специальных футболках в память об Астори.

Давиде Астори умер 4 марта. Ему было 31 год.

Смерть Астори наступила во сне, по предварительной версии причной смерти стала брадиаритмия.

Больше видео на нашем канале в YouTube