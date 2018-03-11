Трудно забить гол эпохальнее: Иммобиле спас матч ударом пяткой за шиворот вратаря на 95-й минуте

В матче 28-го тура Серии A «Кальяри» и «Лацио» сыграли вничью – 2:2.

«Лацио» еле спасся от поражения. Гости проигрывали в счете до 95-й минуты, но ничейный результат для них спас чумовой гол Чиро Иммобиле. Итальянец немыслимым образом поймал мяч в воздухе и пробил в касание пяткой – мяч перелетел через вратаря прямо в сетку.

«Лацио» идет на четвертой строчке в турнирной таблице, «Кальяри» – на 14-й.

В 25 матчах Серии A-2017/18 Иммобиле забил 24 гола и отдал 8 ассистов.

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