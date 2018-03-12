Луиш Нани подрался в самолете с фанатом «Лацио», вздумавшим его критиковать

«Лацио» с трудом избежал поражения в гостевом матче против «Кальяри» (2:2). Футболисты возвращались в Рим на самолете, на борту которого оказались и болельщики команды.

Один из фанатов «Лацио» выбрал объектом для вымещения злости Луиша Нани. Португалец подвергся резкой критике за плохую игру и низкую самоотдачу. У Нани сдали нервы, и он обрушился на критика с кулаками.

Разнимали буянов несколько одноклубников Нани, передает Sky Sport Italia.

Нани был арендован у «Валенсии» в августе 2017 года. Он провел 19 матчей и забил 3 мяча.

В последних 12 турах Нани четырежды провел весь матч на скамейке, лишь раз вышел в стартовом составе, но был заменен во втором тайме.

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