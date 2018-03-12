Маурицио Сарри – журналистке: «Вы женщина, вы симпатичная, поэтому я не пошлю вас в ****»

«Наполи» сыграл по нулям с «Интером» в 28-м туре чемпионата Италии и отстал от «Ювентуса» по потерянным очкам на 4 балла.

На пресс-конференции журналистка спросила главного тренера партенопеев Маурицио Сарри, покончено ли с надеждами «Наполи» на скудетто.

«Вы женщина, вы симпатичная, поэтому я не пошлю вас в **** [пятую точку]», – ответил Сарри и засмеялся.

Диалог начинается на 2:53 минуте.

«Наполи» отстает от «Ювентуса» на 1 очко, но у «бьянконери» матч в запасе.

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