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Маурицио Сарри – журналистке: «Вы женщина, вы симпатичная, поэтому я не пошлю вас в ****»

Сарри – журналистке: «Вы женщина, вы симпатичная, поэтому я не пошлю вас в ****»
Eurosport

1 час назад

Истинный джентльмен.

«Наполи» сыграл по нулям с «Интером» в 28-м туре чемпионата Италии и отстал от «Ювентуса» по потерянным очкам на 4 балла.

На пресс-конференции журналистка спросила главного тренера партенопеев Маурицио Сарри, покончено ли с надеждами «Наполи» на скудетто.

«Вы женщина, вы симпатичная, поэтому я не пошлю вас в **** [пятую точку]», – ответил Сарри и засмеялся.

Диалог начинается на 2:53 минуте.

  • «Наполи» отстает от «Ювентуса» на 1 очко, но у «бьянконери» матч в запасе.

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