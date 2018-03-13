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La Gazzetta dello Sport: голкипер Джанлуиджи Доннарумма снова хочет уйти из «Милана»

La Gazzetta dello Sport: Доннарумма снова хочет уйти из «Милана»
Eurosport

1 час назад

Который это уже раз по счету?

Слухи о причинах перехода Пепе Рейны из «Наполи» в «Милан» находят подтверждение: 19-летний голкипер Джанлуиджи Доннарумма снова хочет покинуть «Сан-Сиро».

У семьи вратаря обострились отношения со спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли. Во время последней встречи на «Сан-Сиро» отец Джиджо Альфонсо Доннарумма демонстративно не поздоровался с Мирабелли.

Информацию об этом подтвердили крупнейшие итальянские издания La Gazzetta dello Sport и Corriere della Sera. Прежде именно семья выступала мостом между клубом и агентом Мино Райолой, который давно хотел найти Доннарумме клуб сильнее.

Райола уже занялся поисками новой команды, и «Милан» теперь просто ждет предложений. Сообщается, что «россонери» хотят выручить минимум 60 млн евро.

  • Главным претендентом на Доннарумму считается «ПСЖ».
  • Рейна перейдет в «Милан» летом на правах свободного агента.

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