Instagram

«Друзья навечно». Федерико Бернардески набил тату в память о Давиде Астори

«Друзья навечно». Бернардески набил тату в память об Астори
Eurosport

2 ч. назад

Большой поступок большого человека.

Форвард «Ювентуса» Федерико Бернардески набил татуировку в память о бывшем одноклубнике Давиде Астори.

На теле Бернардески появился текст молитвы «Радуйся, Мария» и номер 13, под которым выступал Астори.

Запись в инстаграме Федерико сопроводил хэштегами «Хотел бы, чтобы ты был здесь», «День 13», «Друзья навечно».

Федерико Бернардески и Давиде Астори

Федерико Бернардески и Давиде АсториGetty Images

  • Астори и Бернардески вместе выступали за «Фиорентину» в сезонах-2015/16 и 2016/17. В июле 2017 года Федерико перешел в «Ювентус» за 40 млн евро.
  • 31-летний Астори умер во сне в ночь на 4 марта от остановки сердца.
  • «Кальяри» и «Фиорентина» изъяли из обращения номер Давиде.

Больше видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Матч, в котором какой-то Мразек пропустил 3 шайбы, а «Вегас» снова победил

02:18
Популярные видео
Легендарное видео, которое обязан посмотреть каждый. Тут Овечкин кладет 600-ю шайбу в НХЛ
3 024 просмотров3 ч
Гонка недели Longines: Гранпремио Латинамерикана
 189 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться