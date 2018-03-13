«Друзья навечно». Федерико Бернардески набил тату в память о Давиде Астори

Форвард «Ювентуса» Федерико Бернардески набил татуировку в память о бывшем одноклубнике Давиде Астори.

На теле Бернардески появился текст молитвы «Радуйся, Мария» и номер 13, под которым выступал Астори.

Запись в инстаграме Федерико сопроводил хэштегами «Хотел бы, чтобы ты был здесь», «День 13», «Друзья навечно».

Федерико Бернардески и Давиде АсториGetty Images

Астори и Бернардески вместе выступали за «Фиорентину» в сезонах-2015/16 и 2016/17. В июле 2017 года Федерико перешел в «Ювентус» за 40 млн евро.

31-летний Астори умер во сне в ночь на 4 марта от остановки сердца.

«Кальяри» и «Фиорентина» изъяли из обращения номер Давиде.

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