Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» рассматривает вариант с тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассматривается в качестве замены Унаи Эмери в «Пари Сен-Жермен».

Приоритетным вариантом для французского клуба является бывший коуч «Барселоны» Луис Энрике, но финансовые запросы испанца, заставили руководство «ПСЖ» присмотреться к итальянскому спецу, утверждает Gazzetta dello Sport. При этом официальных переговоров на предмет перехода пока не велось.

Унаи Эмери близок к отставке после вылета «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. С туринским клубом он выиграл 3 чемпионата Италии и дошел до финала ЛЧ-2016/17.

Его контракт рассчитан до 2020 года.

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