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«Фиорентина» назовет тренировочный комплекс в честь Давиде Астори
Достойный поступок итальянского клуба.
«Фиорентина» увековечит память Давиде Астори и назовет его именем тренировочный комплекс.
«Он больше не будет называться «Кампини», теперь это спортивный центр Давиде Астори. Это был его дом - место, куда он часто приезжал отдохнуть со своей семьей», – приводит слова президента клуба Марио Коньини BeSoccer.
- Астори умер во сне в ночь на 4 марта 2018 года от остановки сердца.
- «Фиорентина» изъяла из обращения номер Давиде.
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