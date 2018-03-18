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«Фиорентина» назовет тренировочный комплекс в честь Давиде Астори

«Фиорентина» назовет тренировочный комплекс в честь Астори
Eurosport

1 час назад

Достойный поступок итальянского клуба.

«Фиорентина» увековечит память Давиде Астори и назовет его именем тренировочный комплекс.

«Он больше не будет называться «Кампини», теперь это спортивный центр Давиде Астори. Это был его дом - место, куда он часто приезжал отдохнуть со своей семьей», – приводит слова президента клуба Марио Коньини BeSoccer.

  • Астори умер во сне в ночь на 4 марта 2018 года от остановки сердца.
  • «Фиорентина» изъяла из обращения номер Давиде.

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