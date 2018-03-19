«Признайся, куда спрятал водку. Ты собрался всю ночь пьянствовать!» Каким был Игорь Шалимов в Италии

Садясь в самолет «Аэрофлота», 22-летний футболист представлял, как через три часа его с пафосом встретят в Риме. Но приземлившись в итальянской столице, молодой игрок не увидел, ни журналистов, ни фанатов, ни представителей нового клуба. Звонки в Москву не приносили результата – все спартаковцы уехали на выезд за границу, телефон никто не поднимал. Через несколько часов скитания по аэропорту с поникшим взглядом на потеряшку обратили внимание полицейские.

– Алейников?

– Ноу-ноу, Шалимов, Фоджа, футбол!

Стражи порядка спутали Игоря с полузащитником «Лечче», но все равно разглядели в нем советского футболиста. Полицейские позвонили нужным людям и посадили парня в такси, которое доставило иностранца в офис президента «Фоджи». Паскуале Казилло объяснил, что из Москвы не сообщили о прилете, но игроку было уже все равно – больше всего в тот момент он хотел просто поесть.

С гастрономической темы началось и изучение нового языка. Сидя с новыми одноклубниками за столом на сборах, футболист узнавал, как по-итальянски называются столовые приборы и продукты питания. Игорь понял, что без штудирования итальянского не обойтись после инцидента с местным журналистом. Услышав в вопросах знакомые слова вроде «Ювентуса» и Баджо, Шалимов улыбнулся и поднял большой палец вверх – утром в газете вышел текст про то, что игрок хочет играть в «Юве» рядом с Роберто.

В спортивном плане у легионера проблем не возникало: супертяжелые тренировки Зденека Земана после «Спартака» казались праздником, а постоянно постиранная форма и вычищенные бутсы поднимали и так высокое настроение. Дебют в Серии А пришелся на игру с «Интером» – после 90 минут на забитом «Сан-Сиро» Шалимов уже ничего не боялся. «Фоджа» играла в три нападающих, но полузащитник смело подключался к атаке и забил в первой половине сезона-1991/92 таким грандам, как «Рома», «Наполи» и «Милан».

Зимой из-за накопившейся усталости начался спад. Земан пихал футболисту за неудачные перфомансы, и на одной из тренировок Шалимов не выдержал. Игрока захватила истерика: сорванная майка, вход в раздевалку ударом с ноги по двери, крушение столов и стульев и часовое затворничество в туалете. На следующий день Игорь успокоился и, вернувшись на базу, приготовился к худшему. Чешский тренер отреагировал совсем не так, как представлял футболист.

Зденек Земан в 1991-мImago

– Пойдешь на тренировку или массаж?

– На массаж.

«Мне повезло, что все это случилось именно в «Фодже». Истерика не поломала карьеру благодаря тому, что в команде я занимал прочное положение. Я не испытывал никакой конкуренции, что в конечном счете спасло меня. Руководство клуба посчитало, что я слишком ценен, чтобы сразу наказывать меня. Тренер и президент вошли в положение, списали истерику на молодость», – вспоминает Игорь в автобиографии.

В следующем матче Земан оставил Шалимова в запасе, а потом отпустил на несколько дней в Россию. Поездка на родину пошла на пользу – вернувшись в Италию, полузащитник мощно отыграл в дерби с «Бари» и забил в девятку с 25 метров. Мини-кризис закончился, и остаток сезона Игорь отбегал на приличном уровне. «Фоджа» сенсационно финишировала на высокой для нее девятой позиции, а Шалимов попал в символическую сборную чемпионата по версии Gazzetta dello Sport. Кроме того, футболиста признали сильнейшим легионером турнира.

«В 23 года я стал лучшим иностранцем Серии А, где выступали Маттеус, Бреме, Клинсманн, Гуллит, Ван Бастен и Райкард», – серьезное достижение, которым стоит гордиться. Молодую звезду хотели в «Наполи», «Парме», «Сампдории» и «Лацио», но Казилло ломил цену. Узнав цифры, от переговоров не слился только «Интер».

Президент «нерадзурри» Эрнесто Пеллегрини пригласил Шалимова для обсуждения контракта прямо к себе домой. После ужина босс вместе с генеральным директором клуба Пьеро Боски склоняли игрока на переезд в Милан. Игорь, конечно же, был только за, но ради приличия даже поторговался. И выбил контракт еще жирнее, чем предлагали изначально.

23-летний спортсмен решал все вопросы в одиночку – агент был настолько никчемным, что первые четыре месяца в Фодже Шалимов жил в гостинице и ездил на тренировки с вратарем Франческо Манчини, который любезно заезжал за новичком. Игорю предоставили квартиру и машину только после того, как он лично попросил президента.

В ноябре к «Фодже» присоединился еще один русский – Игорь Колыванов. Шалимов считал, что карьера бывшего форварда московского «Динамо» тоже стопорилась из-за агента: «Игорь Колыванов долго был одним из самых популярных футболистов в Италии. Если бы рядом с ним оказался настоящий прокуратор, он непременно бы воспользовался ситуацией, правильно оценил ее и подобрал Игорю хороший клуб. Но, увы, Игорь не мог рассчитывать ни на чью помощь, ему пришлось провести в «Фодже» значительно больше времени чем требовалось, и даже отправиться с ней в Серию В».

Шалимову повезло больше, переход в «Интер» все-таки состоялся. Сделка потянула на 17 миллиардов лир (14 миллионов долларов) – только трансфер Баджо из «Фиорентины» в «Ювентус» стоил на тот момент дороже. «Нерадзурри» тогда провернули масштабную закупку: подписали трех нападающих, включая лучшего страйкера ЧМ-1990 Сальваторе Скиллачи, и усилили полузащиту будущим обладателем «Золотого мяча» Маттиасом Заммером. Все из-за того, что в сезоне-1991/92 «Интер» обделался: финиш на восьмом месте (на строчку выше «Фоджи») и всего 28 голов («Фоджа» Земана сообразила на 30 мячей больше).

На севере Италии Шалимов прочувствовал совсем другую жизнь: «У меня закружилась голова от осознания того, что я стал частью одного из величайших клубов мира, от обилия новых знакомых и новых развлечений. Вокруг меня постоянно крутилось множество людей». С миром селебрити русского футболиста знакомил одноклубник Никола Берти – полузащитник сборной Италии представил Игорю младшего брата Джанни Версаче, который болел за «Интер», и восходящую звезду кино Уму Турман.

Первый круг чемпионата получился удачным: Шалимов выступал на непривычной позиции в опорной зоне, но все равно забил семь мячей. Статус звезды уже практически приклеился, но к зиме, как и в «Фодже», начался спад. После пары проигранных матчей Игорь сидел в кабинете генерального директора Боски, который еще недавно уговаривал его на трансфер, и выслушивал претензии.

Игорь Шалимов, Деян СавичевичImago

«Причину моего спада он объяснял образом моей внефутбольной жизни. Какая-то доля справедливости в этом, пожалуй, была, но наш разговор расстроил меня тем, что я убедился, насколько искаженной и преувеличенной доходила к начальству любая информация», – объяснял футболист. Газеты писали о голливудах русского на дискотеках, болельщики освистывали игрока на «Джузеппе Меацца», и только тренер Освальдо Баньоли верил в полузащитника. Шалимов сделал выводы, перестал светиться на публике и зарешал в центре поля.

В «Интере» Игорь впервые серьезно столкнулся с конкуренцией за место в основе. В начале 90-х в Италии действовала квота на иностранцев: на поле могли выйти максимум по три легионера в каждой команде. В составе «нерадзурри» таких было четверо: Шалимов, Заммер и нападающие Панчев и Соса. Заммер не адаптировался в Италии и зимой подписал контракт с дортмундской «Боруссией», а победитель Кубка чемпионов-1991 Панчев поселился на скамейке из-за невнятной игры.

Шалимов выиграл конкуренцию и отыграл 37 матчей в сезоне-1992/93, снова забил девять мячей и затащил «Интер» на второе место в чемпионате. Президенту клуба было недостаточно таких результатов: «нерадзурри» – величайший клуб и должен быть первым. Для борьбы за скудетто из «Аякса» привезли Денниса Бергкампа и за компанию прихватили опорника Вима Йонка. У Шалимова появился прямой конкурент, хорошо сыгранный с Бергкампом, поэтому руководство настоятельно советовало Игорю скататься в аренду в «Удинезе».

Игорь ШалимовGetty Images

Заручившись поддержкой тренера, Шалимов остался, но игра не пошла. После пятого тура Баньоли уволили – вообще край. Пришел коуч из молодежки Джампьеро Марини – жизнерадостный тип, у которого Россия ассоциировалась с водкой. «Во время тренировок, когда я ошибался, он непременно кричал: «Я ж тебе говорил: пей апельсиновую, а ты все мандариновую глушишь», – итальянский спец часто подкалывал русского. На сборах тренер отжигал еще круче: Джампьеро устраивал обыск в комнате Шалимова. «Я все равно ее найду, так что лучше сам признайся, куда спрятал водку. Я же знаю, что ты собрался всю ночь напролет пьянствовать!» – Марини был знатным пранкером.

«Интер» закончил чемпионат на 13-м месте (худший результат в истории), зато выиграл Кубок УЕФА. Шалимов пропустил оба финальных матча против австрийского клуба «Казино», но забил важнейший мяч дортмундской «Боруссии» в четвертьфинале. Тренера, естественно, опять сменили. Оттавио Бьянки раскрыл Марадону в «Наполи», но загубил в «Интере» Шалимова. Игорь смотрел первые матчи сезона-1994/95 с трибун и понимал, что из Милана пора уезжать.

Футболистом заинтересовался «Дуйсбург» – клуб, о котором Игорь не знал практически ничего. Чтобы навести справки, он созвонился с Сергеем Кирьяковым из «Карлсруэ» и получил позитивные отзывы о команде и Бундеслиге в целом. Но год в Германии не принес пользы: «В Дуйсбурге я не нашел того, ради чего отправился в этот город. Я надеялся, что, играя в основном составе, вновь обрету душевный покой и уверенность в себе. Но какое там! На самом деле я попал в обстановку еще большей нервотрепки. Хорошо еще, что я не вникал в существо разговоров, которые велись вокруг, и не читал газет. Не удивлюсь, если узнаю, что главного виновника неудач «Дуйсбурга» большинство видело именно во мне».

21 матч, шесть ассистов – игрока с такими показателями «Интер» не вернул. В клубе началась очередная перестройка: президентское кресло занял Массимо Моратти, Бергкамп и Йонк ушли, но появились легионеры Инс и Роберто Карлос. Аренда в «Лугано» казалась шагом назад, но все исправил один факт: Шалимов вместе со швейцарцами вынесли «Интер» в первом раунде Кубка УЕФА-1995/96. Через четыре месяца в Серию А русского футболиста возвратил «Удинезе».

Летом 96-го контракт с «Интером» истек, и Шалимов стал свободным агентом. Игоря подобрала поднявшаяся за два года из Серии С в высший дивизион «Болонья», в которую из «Фоджи» также перешел Колыванов. Экс-полузащитник «нерадзурри» постепенно выходил на прежний уровень, но прогресс перечеркнул подкат Йеспера Блумквиста из «Милана». Вылет на три месяца лишил места в составе. В следующем сезоне случился рецидив – еще четыре месяца отсутствия. Именитый партнер по команде Роберто Баджо рассказывал, что борется с травмами буддистскими медитациями, но русский футболист не задумался о смене веры.

Шалимов ушел вслед за тренером Ренцо Уливьери. Оба летом 1998-го отправились в «Наполи» покорять Серию В. Именно в Неаполе и оборвалась карьера Игоря. Под конец сезона-1998/99 футболист улетел в трехдневный отпуск в Москву, где у него открылось внутреннее кровотечение из-за разрыва пищевода. Успешно пройдя лечение в России, игрок вернулся в Италию и принял участие в нескольких матчах. Запрещенный препарат нандролон, попавший в организм во время московской госпитализации, обнаружили в крови спортсмена через несколько недель.

30-летний футболист получил два года дисквалификации и завершил профессиональную карьеру. «Тренером становиться не собираюсь. Эта работа очень специфична», – 20 лет назад коуч «Краснодара» даже не задумывался о том, что когда-то будет рулить женской сборной России и бороться за место в Лиге чемпионов.

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