Видеоповтор подсказал главному арбитру, что гол забит по правилам, и Кутроне снесло крышу от счастья

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне эмоционально отпраздновал засчитанный гол в ворота «Кьево» после видеопросмотра в матче 29 тура чемпионата Италии-2017/18.

После того, как судья Маурицио Мариани показал на центр, Кутроне устроил спринтерский забег к трибунам, активно размахивая руками, а потом побежал устанавливать мяч на центр поля.

«Милан» вырвал победу у «Кьево» со счетом 3:2.

«Россонери» с 50 очками занимают шестое место, отставая от зоны Лиги Чемпионов на 5 баллов.

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