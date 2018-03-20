Мино Райола: «Надеюсь, в следующем сезоне основным вратарем «Милана» будет Пепе Рейна»

Агент Мино Райола в эфире Radio 24 вновь выразил надежду, что Джанлуиджи Доннарумма уйдет из «Милана».

«Кто в следующем сезоне будет основным вратарем «Милана»: Рейна или Доннарумма? Я надеюсь, что Рейна», – недвусмысленно намекнул Райола.

Несмотря на усилия Райолы, Доннарумма летом 2017 года продлил контракт с «Миланом».

В начале марта Райола признался: если бы решение принимал он, Джиджо уже не было бы на «Сан-Сиро».

На случай ухода Доннаруммы «Милан» договорился о переходе Пепе Рейны из «Наполи» на правах свободного агента.

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