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Мино Райола: «Надеюсь, в следующем сезоне основным вратарем «Милана» будет Пепе Рейна»

Райола: «Надеюсь, в следующем сезоне основным вратарем «Милана» будет Рейна»
Eurosport

42 мин. назад

Будет забавно, если это произойдет, но Джанлуиджи Доннарумма останется в команде.

Агент Мино Райола в эфире Radio 24 вновь выразил надежду, что Джанлуиджи Доннарумма уйдет из «Милана».

«Кто в следующем сезоне будет основным вратарем «Милана»: Рейна или Доннарумма? Я надеюсь, что Рейна», – недвусмысленно намекнул Райола.

  • Несмотря на усилия Райолы, Доннарумма летом 2017 года продлил контракт с «Миланом».
  • В начале марта Райола признался: если бы решение принимал он, Джиджо уже не было бы на «Сан-Сиро».
  • На случай ухода Доннаруммы «Милан» договорился о переходе Пепе Рейны из «Наполи» на правах свободного агента.

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