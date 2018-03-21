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Corriere dello Sport: «Реал» хочет купить вратаря «Ромы» Алиссона за 60 миллионов евро
Зарплата кипера может вырасти в 3 раза.
Президент «Реала» Флорентино Перес по-прежнему одержим вопросом приобретения вратаря в летнее трансферное окно.
Новой целью мадридцев стал голкипер «Ромы» Алиссон. Бразилец зарабатывает в Риме 1,5 млн евро в год. «Реал» уже вышел на связь с Алиссоном и предложил ему 5 млн евро в год.
«Роме» «Реал» предложит 60 млн евро, передает Corriere dello Sport.
- Алиссон провел 37 официальных матчей в сезоне-2017/18. 17 раз он отыграл на ноль.
- Помимо «Реала» за бразильцем охотятся «Ливерпуль» и «ПСЖ».
- Прежде «Реал» интересовался Давидом де Хеа и Тибо Куртуа.
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