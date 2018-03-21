Getty Images

Corriere dello Sport: «Реал» хочет купить вратаря «Ромы» Алиссона за 60 миллионов евро

Corriere dello Sport: «Реал» хочет купить вратаря «Ромы» за 60 миллионов евро
Eurosport

1 час назад

Зарплата кипера может вырасти в 3 раза.

Президент «Реала» Флорентино Перес по-прежнему одержим вопросом приобретения вратаря в летнее трансферное окно.

Новой целью мадридцев стал голкипер «Ромы» Алиссон. Бразилец зарабатывает в Риме 1,5 млн евро в год. «Реал» уже вышел на связь с Алиссоном и предложил ему 5 млн евро в год.

«Роме» «Реал» предложит 60 млн евро, передает Corriere dello Sport.

  • Алиссон провел 37 официальных матчей в сезоне-2017/18. 17 раз он отыграл на ноль.
  • Помимо «Реала» за бразильцем охотятся «Ливерпуль» и «ПСЖ».
  • Прежде «Реал» интересовался Давидом де Хеа и Тибо Куртуа.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Каталонская электричка создала затор на «Вуэльте» и заставила судью включить секундомер

02:34
Популярные видео
Ядерный матч, в котором «Миннесота» превратила 0:2 в 3:2, а потом все равно слила «Лос-Анджелесу»
 594 просмотров7 ч
«Коламбус» летел «Бостону» 1:3, но Панарин с парнями украли победу в овертайме
1 048 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться