Corriere dello Sport: «Реал» хочет купить вратаря «Ромы» Алиссона за 60 миллионов евро

Президент «Реала» Флорентино Перес по-прежнему одержим вопросом приобретения вратаря в летнее трансферное окно.

Новой целью мадридцев стал голкипер «Ромы» Алиссон. Бразилец зарабатывает в Риме 1,5 млн евро в год. «Реал» уже вышел на связь с Алиссоном и предложил ему 5 млн евро в год.

«Роме» «Реал» предложит 60 млн евро, передает Corriere dello Sport.

Алиссон провел 37 официальных матчей в сезоне-2017/18. 17 раз он отыграл на ноль.

Помимо «Реала» за бразильцем охотятся «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Прежде «Реал» интересовался Давидом де Хеа и Тибо Куртуа.

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