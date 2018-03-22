Football Italia: Алишер Усманов может приобрести «Милан»

Российский миллиардер Алишер Усманов может купить «Милан».

Итальянский клуб задолжал хедж-фонду «Эллиот Менеджмент» 303 миллиона евро. Если к октябрю задолженность не погасят, «Милан» перейдет под управление фонда. Усманов находится в хороших отношениях с возглавляющим фонд Полом Сингером и, в случае, если нынешний президент «Милана» Ли Юнхун уйдет из клуба, миллиардер сразится за команду, сообщает Football Italia.

Усманов является владельцем 23% акций «Арсенала».

Ли Юнхун стал президентом «Милана» в апреле 2017 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме