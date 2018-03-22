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Football Italia: Алишер Усманов может приобрести «Милан»

Football Italia: Усманов может приобрести «Милан»
Eurosport

1 час назад

«Россонери» наконец вернутся в борьбу за Скудетто.

Российский миллиардер Алишер Усманов может купить «Милан».

Итальянский клуб задолжал хедж-фонду «Эллиот Менеджмент» 303 миллиона евро. Если к октябрю задолженность не погасят, «Милан» перейдет под управление фонда. Усманов находится в хороших отношениях с возглавляющим фонд Полом Сингером и, в случае, если нынешний президент «Милана» Ли Юнхун уйдет из клуба, миллиардер сразится за команду, сообщает Football Italia.

  • Усманов является владельцем 23% акций «Арсенала».
  • Ли Юнхун стал президентом «Милана» в апреле 2017 года.

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