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Игрок «Дженоа» обхитрил соперников и забил самой мягкой частью тела
О таком исполнении мечтает каждый.
Игрок молодежного состава «Дженоа» (u-19) Эдди Сальседо забил потрясный гол в поединке против юношей из «Специи».
После подачи углового Эдди повернулся к воротам спиной, но все равно отправил мяч в сетку. Такому владению ягодицами позавидует даже Ники Минаж.
- «Дженоа» выиграл у «Специи» со счетом 3:0, Сальседо оформил дубль.
- 16-летний Эдди сыграл 9 минут в Серии A-2017/18 – в матче против «Сассуоло» (0:0).
- Взрослая команда «Дженоа» занимает в Серии A 13-е место.
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