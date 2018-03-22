Игрок «Дженоа» обхитрил соперников и забил самой мягкой частью тела

Игрок молодежного состава «Дженоа» (u-19) Эдди Сальседо забил потрясный гол в поединке против юношей из «Специи».

После подачи углового Эдди повернулся к воротам спиной, но все равно отправил мяч в сетку. Такому владению ягодицами позавидует даже Ники Минаж.

«Дженоа» выиграл у «Специи» со счетом 3:0, Сальседо оформил дубль.

16-летний Эдди сыграл 9 минут в Серии A-2017/18 – в матче против «Сассуоло» (0:0).

Взрослая команда «Дженоа» занимает в Серии A 13-е место.

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