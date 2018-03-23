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Парень, сотворивший чумовой финт в чемпионате Аргентины, перейдет в «Интер»

Парень, сотворивший чумовой финт в чемпионате Аргентины, перейдет в «Интер»
Eurosport

37 мин. назад

Лаутаро Мартинес продолжит феерить в Италии.

Миланский «Интер» достиг принципиальной договоренности о переходе нападающего «Расинга» из Авельянеды Лаутаро Мартинеса.

Трансфер будет оформлен летом. Сумма сделки составит 25 миллионов евро, а сумма отступных в контракте форварда – 111 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Вот его недавний финт, которым он прославился. Бомба!

  • Лаутаро забил 10 мячей в 14 матчах чемпионата Аргентины-2017/18.
  • За молодежную сборную Аргентины Мартинес забил 7 мячей в 11 матчах.

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