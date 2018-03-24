Парень записал рэп про Маурицио Сарри. Тренер «Наполи» пригласил его на базу и подарил сигару

Итальянский рэпер Наста (настоящее имя Марко Анастасио) записал трек «Как Маурицио Сарри» в честь главного тренера «Наполи».

«В тексте мы показываем Сарри, который существует, страстно работая и ища красоту, в противовес всему правящему истеблишменту. Мы приносим красоту пролетарской экспроприации», – цитирует Насту Il Mattino.

Тренер неополитанцев во время перерыва на матчи национальных сборных пригласил Насту на базу «Наполи» и подарил ему сигару.

Сарри возглавляет «Наполи» с 2015 года.

До начала тренерской карьеры Сарри работал в банке.

Фото: TuttoNapoli

Больше видео на нашем канале в YouTube