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Парень записал рэп про Маурицио Сарри. Тренер «Наполи» пригласил его на базу и подарил сигару
Ждем от Гнойного трек «Как Станислав Черчесов».
Итальянский рэпер Наста (настоящее имя Марко Анастасио) записал трек «Как Маурицио Сарри» в честь главного тренера «Наполи».
«В тексте мы показываем Сарри, который существует, страстно работая и ища красоту, в противовес всему правящему истеблишменту. Мы приносим красоту пролетарской экспроприации», – цитирует Насту Il Mattino.
Тренер неополитанцев во время перерыва на матчи национальных сборных пригласил Насту на базу «Наполи» и подарил ему сигару.
- Сарри возглавляет «Наполи» с 2015 года.
- До начала тренерской карьеры Сарри работал в банке.
Фото: TuttoNapoli
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