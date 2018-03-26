Эпичное празднование из итальянской Серии D, которое точно понравилось бы Криштиану Роналду

Игроки футбольной команды из итальянской Серии D феерически отпраздновали победу в очередном матче.

Парни разделись до трусов и ритмично станцевали под хит Loco Enamorado («Безумный любовник»).

В тексте песни есть следующие строчки: «Ты знаешь, что я тот, от кого ты теряешь контроль. Хочу танцевать с тобой до последней песни».

В Серии D так много команд, наверняка, путаются даже сами игроки.

В турнире идет 27-28 тур.

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