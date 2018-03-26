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Эпичное празднование из итальянской Серии D, которое точно понравилось бы Криштиану Роналду

Эпичное празднование из итальянской Серии D, которое точно понравилось бы Роналду
Eurosport

27 мин. назад

Португалец тоже любит расхаживать полуголым по раздевалке, а не то, что вы подумали.

Игроки футбольной команды из итальянской Серии D феерически отпраздновали победу в очередном матче.

Парни разделись до трусов и ритмично станцевали под хит Loco Enamorado («Безумный любовник»).

В тексте песни есть следующие строчки: «Ты знаешь, что я тот, от кого ты теряешь контроль. Хочу танцевать с тобой до последней песни».

  • В Серии D так много команд, наверняка, путаются даже сами игроки.
  • В турнире идет 27-28 тур.

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