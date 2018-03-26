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Corriere dello Sport: «Милан» продлит контракт с Дженнаро Гаттузо на 3 года
Никто не верил, но у него получилось.
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо останется в команде минимум до 2021 года.
По данным Corriere dello Sport, коуч подпишет новое трехлетнее соглашение с клубом в среду, 28 марта. Зарплата Дженнаро составит 2 млн евро за сезон плюс бонусы.
- Гаттузо возглавил «Милан» в ноябре 2017 года, под его руководством «россонери» выиграли 13 матчей из 23 и вышли в финал Кубка Италии.
- В Серии A «Милан» занимает шестое место, отставание от зоны Лиги чемпионов – 5 очков.
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