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«Лацио» перевел 2 миллиона евро за де Врея мошенникам, представившихся сотрудниками «Фейенорда»

«Лацио» перевел 2 миллиона евро за де Врея мошенникам, представившихся сотрудниками «Фейенорда»
Eurosport

1 час назад

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«Лацио» отправил последний транш за защитника Стефана де Врея не «Фейенорду», а мошенникам. Сумма потерянных средств – 2 миллиона евро.

Поддельное письмо, содержавшее официальный бланк голландской команды, аферисты отправили на электронную почту римского клуба, сообщает Il Tempo. «Лацио» перевел деньги на счет, указанный в письме.

  • Де Врей перешел в итальянский клуб в 2014 году за 7 миллионов евро.
  • Голландский защитник объявил, что покинет команду по окончании контракта летом 2018-го.

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