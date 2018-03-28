Getty Images

Corriere della Sera: «ПСЖ» предложил Пьяничу зарплату в 2 раза больше, чем он получает в «Ювентусе»

Corriere della Sera: «ПСЖ» предложил Пьяничу зарплату в 2 раза больше, чем он получает в «Ювентусе»
Eurosport

1 час назад

Парижу нужен сильный полузащитник.

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

По данным Corriere della Sera, парижане готовы увеличить туринскую зарплату боснийца практически в 2 раза – с 4,5 млн евро за сезон до 8 млн евро. «Ювентус» согласен расстаться с игроком за 60 млн евро.

Шансы «ПСЖ» на подписание Пьянича возрастут, если клуб возглавит либо Массимилиано Аллегри, либо Антонио Конте.

  • Пьянич уже выступал во французском чемпионате за «Метц» и «Лион».
  • Статистика Миралема в чемпионате Италии-2017/18 – 4 гола и 9 ассистов в 24 играх.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Защитник «Виннипега» разбил соперника о борт, а его команда – «Бостон» в серии буллитов

03:47
Популярные видео
Horse Excellence : Racing Longines Golden Slipper
 108 просмотров9 ч
Horse Excellence : Jumping Grand Prix Hermes
 18 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться