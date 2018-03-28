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Corriere della Sera: «ПСЖ» предложил Пьяничу зарплату в 2 раза больше, чем он получает в «Ювентусе»
Парижу нужен сильный полузащитник.
Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
По данным Corriere della Sera, парижане готовы увеличить туринскую зарплату боснийца практически в 2 раза – с 4,5 млн евро за сезон до 8 млн евро. «Ювентус» согласен расстаться с игроком за 60 млн евро.
Шансы «ПСЖ» на подписание Пьянича возрастут, если клуб возглавит либо Массимилиано Аллегри, либо Антонио Конте.
- Пьянич уже выступал во французском чемпионате за «Метц» и «Лион».
- Статистика Миралема в чемпионате Италии-2017/18 – 4 гола и 9 ассистов в 24 играх.
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