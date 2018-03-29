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Corriere della Sera: Suning Group хочет продать «Интер» за 600 миллионов евро
Но покупателей за такую сумму китайцы пока не нашли.
Китайская корпорация Suning Group готова продать «Интер» за 600 миллионов евро. Причиной такого желания стали проблемы с финансовым фэйр-плей и неучастие клуба в еврокубках.
Технический координатор «Интера» Вальтер Сабатини разорвал контракт с итальянским клубом через несколько часов после того, как Фабио Капелло покинул пост главного тренера другого клуба корпорации – «Цзянсу Сунинг». Итальянский коуч ушел из-за разногласий с владельцами. Компания крайне заинтересована в продаже актива, но не может найти покупателей, согласных заплатить требуемую сумму, утверждает Corriere della Sera.
- Китайский конгломерат купил клуб в июне 2016 года и владеет 68,55% акций, Эрик Тохир остался номинальным президентом с 31,05%.
- «Интер» занимает четвертое место в Серии А-2017/18 с 55 очками после 28 матчей.
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