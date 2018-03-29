Corriere della Sera: Suning Group хочет продать «Интер» за 600 миллионов евро

Китайская корпорация Suning Group готова продать «Интер» за 600 миллионов евро. Причиной такого желания стали проблемы с финансовым фэйр-плей и неучастие клуба в еврокубках.

Технический координатор «Интера» Вальтер Сабатини разорвал контракт с итальянским клубом через несколько часов после того, как Фабио Капелло покинул пост главного тренера другого клуба корпорации – «Цзянсу Сунинг». Итальянский коуч ушел из-за разногласий с владельцами. Компания крайне заинтересована в продаже актива, но не может найти покупателей, согласных заплатить требуемую сумму, утверждает Corriere della Sera.

Китайский конгломерат купил клуб в июне 2016 года и владеет 68,55% акций, Эрик Тохир остался номинальным президентом с 31,05%.

«Интер» занимает четвертое место в Серии А-2017/18 с 55 очками после 28 матчей.

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