Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан лишился прав и оштрафован за езду пьяненьким

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан приговорен к лишению прав на один месяц и штрафу в 1600 евро за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Футболиста остановили в нетрезвом виде после матча сборных Бельгии и Греции (1:1). Наингголан отрицал, что был за рулем автомобиля: он утверждал, что сел за руль, когда ему с другом пришлось остановиться из-за спустившегося колеса, но суд бельгийского Сент-Николаса эту версию произошедшего не принял, сообщает L'Equipe.

Бельгиец выступает за «Рому» с лета 2014 года. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Контракт Раджи рассчитан до конца сезона-2020/21.

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