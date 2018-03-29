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Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан лишился прав и оштрафован за езду пьяненьким

Наингголан лишился прав и оштрафован за езду пьяненьким
Eurosport

48 мин. назад

Теперь бельгиец на месяц станет пешеходом.

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан приговорен к лишению прав на один месяц и штрафу в 1600 евро за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Футболиста остановили в нетрезвом виде после матча сборных Бельгии и Греции (1:1). Наингголан отрицал, что был за рулем автомобиля: он утверждал, что сел за руль, когда ему с другом пришлось остановиться из-за спустившегося колеса, но суд бельгийского Сент-Николаса эту версию произошедшего не принял, сообщает L'Equipe.

  • Бельгиец выступает за «Рому» с лета 2014 года. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.
  • Контракт Раджи рассчитан до конца сезона-2020/21.

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