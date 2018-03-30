Marca: «Атлетико» достиг договоренности с «Ювентусом» о покупке Пауло Дибалы

«Атлетико» достиг предварительной договоренности о приобретении нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Мадридцы рассматривают форварда в качестве замены Антуану Гризманну, который, вероятно, покинет клуб летом. Спортивный директор испанцев Андреа Берта провел переговоры с братом и одновременно агентом Дибалы Густаво. «Атлетико» задействует все средства от продажи Гризманна для оформления трансфера аргентинца, сообщает Football Espana.

Сообщается, что в сделку может быть включен защитник «Мадрида» Стефан Савич.

Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» летом 2015 года за 40 миллионов евро.

Его нынешнюю стоимость Transfermarkt оценивает в 100 миллионов евро.

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