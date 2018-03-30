Раджа Наингголан: «Умру от зависти, если чемпионат выиграет не «Ювентус», а «Наполи»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан признался, что хочет победы «Ювентуса» в Серии А, несмотря на то, что не испытывает симпатии к туринскому клубу.

«По правде говоря я ненавижу «Ювентус», но желаю им стать чемпионами. Ничего не имею против «Наполи», того как они играют, но я не хочу, чтобы какая-то другая команда, кроме моей, обыграла их – я умру от зависти. Мертенс, прости», – цитирует Раджу Il Tempo.

«Ювентус» становился чемпионом последние 6 сезонов.

Последним победителем чемпионата Италии не из Турина был «Милан» в 2011 году.

«Бьянконери» лидируют в Серии А, опережая «Наполи» на 2 балла.

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