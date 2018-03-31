«Ювентус» – «Милан»: перед матчем чемпионата Италии

«Милан» опустился на самое дно, но неожиданно оттолкнулся. Гаттузо оказался не таким уж и физруком – «россонери» уже в зоне Лиги Европы и не потеряли шансы на Лигу чемпионов. Сейчас «Милан» ждет самая жесткая проверка в Италии – выезд в Турин, где «красно-черные» регулярно получают лещей. Если Рино выживет и там, то почему бы не выкинуть «Интер» с четвертого места.

У «Ювентуса» свои цели – защита очередного титула. В этом сезоне ситуация стала серьезной из-за Сарри, ведь неаполитанцы сначала долго лидировали, теперь не отпускают туринцев. Если «Милан» упрется, то гонка в Серии А вновь вспыхнет.

Форма

Если вынести за скобки Лигу Европы, то «Милан» не проигрывает с декабря 2017-го. Гаттузо настроил парней на правильную волну, что вылилось в 13-матчевую беспроигрышную серию (включая Кубок Италии). Вряд ли кто-то ждал такого от Рино.

У «Юве» все еще страшнее: Турин не проигрывает в Серии А 16 матчей. В этих играх Шченсный и Буффон пропустили один мяч (от, хех, «Вероны»). Страшнейшая форма, которая вот-вот прикончит интригу в чемпионате.

Кто посмотрит матч по ТВ

У Аллегри есть потери, но глубина скамейки позволит тренеру чувствовать себя спокойненько. Игру пропустят травмированные Бернардески, Манджукич и Сандро.

У «Милана» в лазарете Конти и Абате, так что у Калабрии нет ни одного конкурента на правом фланге. Зато вернулся в строй Романьоли.

Больше у команд нет травмированных и дисквалифицированных.

Кто что сказал

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Потеря Кьеллини? Он в порядке и сыграет. Куадрадо также доступен. Бернардески вернется на следующей неделе, ему не потребуется операция. У Алекса Сандро ушиб, мы будем оценивать его состояние перед матчем. Лихтштайнер сыграет на правом фланге. Он в хорошей форме и настоящий профессионал». (Football Italia)

Дженнаро Гаттузо, главный тренер «Милана»: «Нам предстоит сыграть с отличной командой, которая не отдает титул уже шесть лет. «Милану» нужно провести идеальный матч и хорошо обороняться. «Ювентус», конечно, сильнее, поэтому нам придется проявить терпение.

Я отлично знаком с Аллегри, он тренировал «Милан», когда я покидал команду. У нас отличные отношения – мы дружим и уважаем друг друга». (официальный сайт «Милана»)

Лицом к лицу

«Ювентус» выиграл 9 из 10 последних матчей Серии А против «Милана». 5 из этих игр туринцы провели на 0.

На новом стадионе «Ювентус» выиграл все 6 матчей чемпионата против «россонери».

«Милан» не проигрывает в Серии А уже 10 матчей. В последний раз 11-матчевая беспроигрышная серия удавалась «россонери» в 2013-м.

За исключением пенальти, «Ювентус» пропустил в Серии А 10 мячей из штрафной. Это лучший показатель лиги.

«Милан» забил 84% мячей из штрафной.

Кутроне всадил 5 мячей в 5 последних матчах. 3 их них Патрик залепил на выезде.

Игуаин забил 6 мячей в 9 последних играх против «Милана».

Люди в черном

Встречу обслужат парни Паоло Маццолени. 43-летний рефери отработал 13 матчей Серии А: в них он показал 28 желтых и 1 красную карточки, поставив 2 пенальти.

В этом сезоне при Паоло «Милан» дернул «Рому» (2:0), а «Ювентус» обыграл «Верону» (3:1), но уступил «Лацио» (1:2).

В центре внимания

Покажет класс

Для Дибалы настал ключевой момент сезона. Во-первых, от него зависят титулы «Юве» в Серии А и Лиге чемпионов. Во-вторых, Хорхе Сампаоли намекнул, что чемпионат мира может пройти без Паоло – дерзкий вызов для форварда. Сейчас он должен рвать всех, чтобы поехать в Россию – начнет с «Милана», потому что в больших матчах голы виднее, чем в проходных.

Обделается

Бонуччи столкнется со свистом и оскорблениями. А еще – с Дибалой и Игуаином. В теории Лео знает, как их остановить, но на практике будет сложнее. Почти родные трибуны будут настроены против бывшего любимца, Бонуччи поплывет.

Котировки букмекеров

«Ювентус» – бесспорный фаворит домашнего матча. Спецы уверены, что Турин ничего не остановит перед титулом, даже набравший ход «Милан». Если веришь в магию Рино, то можно поднять деньжат не только с пола.

Победа «Ювентуса»: 1,63

Ничья: 3,8

Победа «Милана»: 6,65

Линия на матчи Серии А

Ориентировочные составы

«Ювентус»

«Милан»

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