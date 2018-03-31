Игрок слабейшего клуба Серии А забил красоту и отпраздновал так, будто кладет такие каждый день

Полузащитник «Беневенто» Данило Катальди забил красивый гол со штрафного в матче чемпионата Италии против «Лацио».

Катальди с угла штрафной перебросил стенку и уложил мяч впритирку со штангой. Вратарь, скорее ожидавший навеса, не исправил ситуацию даже в красивом прыжке.

Катальди не отпраздновал гол, потому что он – игрок «Лацио». 22-летний хавбек римлян арендован новичком серии А за 2 миллиона евро. По окончании сезона-2017/17 «Беневенто» обязан выкупить Катальди у «Лацио».

Красота не спасла «Беневенто», «Лацио» разгромил аутсайдера со счетом 6:2.

«Желто-красные» стоят на вылет и замыкают таблицу, набрав после 29 матчей Серии А-2017/18 всего 10 очков.

«Лацио» борется за место в Лиге чемпионов и занимает пятое место с 57-ю очками.

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